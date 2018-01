Après avoir composté son billet pour les quarts de finale, à l’issue de deux victoires probantes, face respectivement à la Mauritanie (4-0) et à la Guinée (3-1), la sélection nationale marocaine des joueurs locaux s’apprête à défier son adversaire le plus imposant du groupe A, le Soudan, qui a également signé deux victoires consécutives depuis l’entame du CHAN 2018. Un match pas moins important que les précédents, malgré la qualification, et à double enjeu, puisque le vainqueur devrait hériter de la première place de la poule et continuera d’évoluer au complexe Mohammed V de Casablanca.

Ayant parfaitement négocié ses deux premières sorties à l’occasion du Championnat d’Afrique des nations 2018, la sélection nationale des joueurs locaux A’ devra passer son test le plus important de la poule A, dimanche à 19 h, face au Soudan. Un choc entre les deux qualifiés du groupe et les deux équipes les plus en forme. Jeudi dernier, les Lions de l’Atlas ont repris les entraînements à l'annexe du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Le coach national Jamal Sellami pourrait donner l’occasion aux éléments n’ayant toujours pas joué depuis l’entame du CHAN 2018 (les portiers Lmhamdi et Tagnaouti, Semmoumy, El Hachimi, Jabrane, Hammoudane,

El Hadhoudi et Nanah), dimanche face au Soudan, mais ne devrait quand même pas prendre beaucoup de risques puisque le duel face aux «Crocodiles» revêt une importance particulière. En effet, la victoire devrait permettre aux Marocains de terminer la première phase en tête du groupe A et donc hériter d’un adversaire plus à la portée (le deuxième de la poule B au lieu du premier).

Les Nationaux pourraient également s’éviter de faire le déplacement à Marrakech pour y disputer le quart de finale, car le match opposant le deuxième du groupe A au premier du groupe B est prévu dans le Grand Stade de la ville ocre. Une rencontre donc cruciale pour les deux équipes malgré la qualification déjà scellée, ce qui promet un spectacle de haut niveau, dimanche, sur la pelouse du chaudron casablancais.

Rappelons que Abdelilah Hafidi, touché à la cuisse face à la Guinée, ne sera pas de la partie et ne devrait, en théorie,

retrouver la sélection qu’en demi-finale en cas de qualification. Salaheddine Assaïdi, également blessé mercredi face au «Sily national», ne s’est pas entraîné avec le groupe jeudi et devrait sûrement être laissé au repos pour récupérer en vue du quart de finale.

La CAF refuse de disqualifier le Soudan et rejette la requête de la Féguifoot

La Féguifoot (Fédération guinéenne de football) avait «porté une réserve contre le joueur soudanais du nom de D'Elsaman Elsawi Elsheikh qui serait sous contrat avec le club libyen Alittihad de Tripoli depuis le 31 décembre 2017». Selon les responsables du Sily national, le joueur en question a participé au match Guinée-Soudan, dimanche 14 janvier au stade

Mohammed V de Casablanca, bien qu’il n’évolue plus au championnat de son pays. «Si la requête de la Fédération guinéenne de football introduite auprès de la CAF aboutit, le Soudan risque une disqualification du CHAN», assurait la Féguifoot, mais la CAF a finalement rejeté la requête guinéenne, vendredi après-midi :

«au moment du coup d’envoi de Soudan–Guinée le 14 janvier 2018 à 14:30, heure locale, match comptant pour la première journée du CHAN Total 2018 dans le groupe A, l’enregistrement du joueur Elsamani Elsawi Elsheikh sur le Transfer

Management System (TMS) de la FIFA, comme sociétaire de Al Ittihad Tripoli

(Libye), n’était pas finalisé et son certificat international de transfert pas encore délivré», a argumenté la Confédération africaine.